Suyun üzerinde inşa edilmiş en iyi 10 yapı

Yüzyıllar boyunca mimarlar ve mühendisler tıpkı Kız Kulesi gibi birçok yapıyı su üzerine inşa ediyor. Biz de sizler için dünyadaki 'Kız Kulesi' benzeri yapıları inceledik ve derledik.

Punta Della Dogana, İtalya

17. yüzyılda tamamlanan Punta Della Dogana, Venedik'in en ikonik yapılarından birisi. Bu mimari, başta Giuseppe Benoni tarafından bir gümrük evi olarak tasarlandı. 1890 yılındaysa gümrük evi olma işevi sona ermiş ancak o dönemden sonra bina epey ihmal edilmiştir. 2009 yılındaysa tekrardan 'turistik bir yapı' olarak hizmete girdi.

Peberholm, Danimarka​

Danimarka ve İsveç arasında yer alan Peberholm, iki ülkeyi birbirine bağlamak amacıyla yapılmış yapay bir adadır. Köprü, Øresundsbrons tarafından inşa edildi. Øresundsbrons'un çevrenin ekosistemini desteklemek ve korumayı amaçladığı bu yapı, günümüzde hem taşeronlara hem de çevreye fayda sağlayan başarılı bir yapıdır.

Ontario Place, Kanada

1971'de açılan Ontario Place dünya üzerinde bulunan ilk IMAX sineması. Başta bir tema parkı olarak inşa edilen Ontario, 2011 yılından bu yana çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Burj Al Arab, Birleşik Arap Emirlikleri

Yapay bir adada yer alan Burj Al Arab, dünyanın en yüksek üçüncü otel olma özelliğini taşıyor. 280 metre uzunluğa sahip bu otel, Sydney Opera Binası ya da Eyfel Kulesi gibi ikonik bir yapı oluşturmak isteyen mimar Tom Wright tarafından tasarlandı.

Sebitseom, Güney Kore

Sebitseom, Seul'daki Han nehrinde insan yapımı 3 adadan oluşuyor. 2006 yılında tamamlanan adalardan her biri farklı bir çiçeklerin büyüme aşamasını temsil ediyor. 2011 yılında, adalar resmi olarak halka açıldı.

Our Lady of the Rocks, Karadağ

Başta bir camiyi andırsa da bu yapı Montenegro'da bulunan bir kilise. Bu kilisenin tarihi 15. yüzyıla kadar uzanıyor ve Karadağ'daki Kotor Körfezi'nde yapay bir adanın üstünde bulunuyor. Orijinal kilise, 17. yüzyılda korsanlar tarafından talan edilmiş olsa da 1700'lerin başında tekrar yapıldı.

The Principality of Sealand, İngiltere

Sealand, 2. Dünya Savaşında bir uçaksavar olarak inşa edilen bu yapı, şu anda egemenlik statütüsüne erişmiş olmamasına rağmen dünyanın en küçük ülkesi olarak kabul ediliyor.

Amwaj Adaları, Bahreyn

Basra Körfezi'nde yer alan Amwaj Adaları, 2016 yılında açılan yapay bir adalar kompleksidir. Ossis Property Developers tarafından geliştirilen adalarda, lagün ve su parkı bulunmaktadır.

Pampus, Hollanda

1887 yılında inşa edilen Pampus, başta bir liman olarak inşa edildi. İnşaatın tamamlanması için sekiz yıl süre bir inşaat çalışması yapıldı.1930'ların ortasına gelindiğinde, kale terk edilmiş ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Amsterdam vatandaşları tarafından odun için yağmalanmıştır. 2007 yılında ise kale turistik bir yer olarak halka açıldı.

The World Islands, Birleşik Arap Emirlikleri

Dubai'nin sığ sularından çıkan kumlarla inşa edilen minik adalar, dünyanın bir haritasını temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Adaların inşası 2003 yılında başladı, ancak 2008 mali krizinden sonra durdu. 2016'dan beri de 2020 yılında açılmak üzere çalışmalarına devam ediliyor.

Vira Haber