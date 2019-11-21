Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ARKAS’ı ağırladı

ARKAS Holding AŞ.’nin tanıtımı ile başlayan Kaptan Gökdeniz; şirketin kuruluşu, genel yapısı ve çalışma alanları hakkında genel bilgi verdi. Sektördeki otomasyon gemilerin artması ve krizle birlikte işsizliğin arttığını, okuldaki eğitimin önemli olduğunu ancak kişisel gelişimin her aşamada geliştirilmesi gerektiğini ve sektörde bu şekilde kalıcı olabileceğini vurguladı.

Kaptan Gökdeniz, an itibariyle filolarında 52 adet çeşitli taşıma kapasitelerine sahip konteyner ve 6 adet yakıt barç gemisi olduğunu belirtti.

RTEÜ Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin gemi ortamındaki göstermiş olduğu disiplin, adapte olma ve hiyerarşik düzen gibi konularda başarılı olduğunu ve bundan duymuş olduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl ilk defa ‘’ARKAS Stajyer İzleme Programını’’ uygulamaya koyacaklarını ve bu uygulama ile birlikte öğrencilerin gemide sistematik bir şekilde takip edilerek verimli bir staj döneminin geçirilmesinin hedeflediklerini söyledi.

Kaptan Gökdeniz, eğitime son derece önem verdiklerini ve bu kapsamda çeşitli yatırımlar yaparak gemide çalışan her mevkideki personelin eğitimi ve gelişimi için çaba sarf ettiklerini ve bu eğitimin şirket bünyesinde verdiklerini de dile getirdi.

Oturumda geçen yıl ARKAS Denizcilikte stajını yapmış öğrencilerde söz alarak şirketten duydukları memnuniyeti ve ilerde bu ailenin içerisinde yer almak istediklerini belirttiler bunun üzerine Kaptan Gökdeniz öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Kaptan Gökdeniz, ‘’Herşey Hayal Etmekle Başlar’’ diyerek sözlerini bitirdi. Oturum, teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Vira Haber