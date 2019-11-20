Gemilerde düşük sülfürlü yakıt kullanımı toplantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 29 Kasım 2019 tarihinde, 14:00 - 17:00 saatleri arasında Marmara Ereğlisi‘ndeki Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nde (Gemilerde Düşük Sülfürlü Yakıt Kullanımı konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü 29 Kasım 2019 tarihinde, Gemilerde düşük sülfürlü yakıt kullanımı bilgilendirme toplantısı yapılacağını duyurdu. Marmaraereğlisi'nde düzenlenecek olan toplantı 14:00 te başlayacak.
Bakanlığın yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Bilindiği üzere, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin MEPC 280(70) sayılı kararı ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren gemilerde kükürt içeriği en fazla % 0.5 olan yakıtların kullanımı ile ilgili yeni kuralların uygulanmasına başlanacaktır. İşbu kural gereklilikleri ve liman devleti uygulamaları kapsamında 29 Kasım 2019 tarihinde, 14:00 - 17:00 saatleri arasında, Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nde (Adres: Dereağzı, 59740 Marmaraereğlisi / Tekirdağ) Bakanlığımızca bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
Vira Haber
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