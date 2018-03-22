ABD ve Rusya, Kuzey Kutbu'nda karşı karşıya

ABD, Rusya’nın yoğun varlığına rağmen Kuzey Kutbu’nda, bölgede var olan zengin mineral kaynaklarda söz sahibi olabilmek adına Alaska’da geniş çaplı askeri tatbikatlar gerçekleştirmeye başladı.

Kuzey Kutbu mineral zengini ve askeri açıdan stratejik bir bölge olmasıyla birlikte buzulların erimeye başlaması bölgeye ulaşımı daha da kolaylaştırıyor. Finlandiya, Norveç, Kanada ve İsveç gibi ülkelerin bölgede bilimsel araştırma kompleksleri, Rusya ve Amerika’nın ise askeri üsleri bulunuyor. Çin de son zamanlarda Kuzey Kutbunda yerini almak için çalışmalara başladı.

ABD, Rusya’nın yoğun varlığına rağmen Kuzey Kutbu’nda, bölgede var olan zengin mineral kaynaklarda söz sahibi olabilmek adına Alaska’da geniş çaplı askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. ABD'nin Alaska'da yapacağı tatbikat 30 yıldır ilk defa gerçekti.

Vira Haber