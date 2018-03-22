Akaryakıt depolama tankında yangın

Singapur’da Tanktore’daki Pulau Busing terminalindeki bir petrol depolama tankında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürülürken, olayda ölen ve yaralanan bulunup bulunmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Singapur Sivil Savunma Kuvvetleri (SCDF) Singapur'daki Tanktore’daki Pulau Busing terminalindeki bir petrol depolama tankında yangın çıktığını açıkladı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. SCDF sözcüsü yangının nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturma açıldığını söyledi.

Singapur merkezli Tankstore, Singapur’un güneybatı kıyısındaki bir ada olan Pulau Busing’deki terminali işletiyor. Şirketin web sitesine göre petrol ve petrokimyasal ürünleri depolamak için toplam 2 milyon metreküp veya 112 tank kapasitesi bulunuyor.

2011 yılında da, Pulau Bukom'daki petrol devi Shell'in üretim sahasında bir yangın çıkmış ve 6 işçi yaralanmıştı.

Vira Haber