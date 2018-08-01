ABD'de hırsızlar köpek balığı çaldılar

ABD'de hırsızlar, girdikleri akvaryumda yavru bir köpek balığını bebek arabasına koyarak çaldılar. Teksas'ta bulunan Leon Valley polis şefi Joseph Salvaggio'nun yaptığı açıklamaya göre, cumartesi günü öğlen saatlerinde bir kadın ve iki erkekten oluşan üç kişi, San Antonio Akvaryumu'na gelerek akvaryumdan bir köpek balığı çaldılar.

Şüphelilerden biri, köpek balığının kuyruğundan tutarken, diğer ikisi köpek balığını ıslak bir battaniyeye sardı ve köpek balığını bir kovaya koydular. Kovayı ise bir bebek arabasının içine koyan hırsızlar, bir süre akvaryum içerisinde dolaştıktan sonra çıkış yaptılar. Akvaryumun genel müdürü Jenny Spellman, köpek balığının içerisinde bulunduğu bebek arabasının su sızdırması üzerine şahıslardan şüphelendi ve onları dışarıdaki araçlarına kadar takip etti. Spellman'ın şüphelilerin aracını kontrol etmek istemesi üzerine şüphelilerden ikisi koşarak, biri ise arabayla bölgeden kaçtı. Bunun üzerine yetkililer, kaçan aracın plaka numarasını polise bildirdi.

Köpek balığının içerisinde bulunduğu aracı takip ettiklerini aktaran Salvaggio, bir kişinin gözaltına alındığını ve kimliği açıklanmayan suçlunun, hırsızlığı itiraf ettiğini bildirdi. Salvaggio ayrıca, yaşanan bu hırsızlığın sıradan bir hırsızlık olmadığını ve hırsızların 'köpek balıkları hakkında bir şeyler bilen insanlar oldukarını' bildirdi. KENS 5 News'e göre ise, çalınan 1.5 metrelik köpek balığı, iki ila üç saat boyunca su dışında yaşayabilen bir boynuz köpek balığıydı.

2 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen çalıntı köpek balığı ise canlı olarak ele geçirildi.

'O BİR 'SURVIVOR'

Akvaryum görevlilerinden biri ise, köpek balığının hayatta kalabilmesiyle ilgili olarak ""Bu olağanüstü, başından geçen olaylara inanamıyorum. O küçük bir savaşçı, o bir 'survivor'. Onunla çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Garajında başka canlılar da bulundu

Polis yetklilieri, arabanın Pazartesi günü, halkın yardımıyla bulunduğunu duyurdu. Leon Valley Polis Müdürü Joseph Salvaggio, zanlının garajında çok sayıda balık bulunduğunu belirterek "Garaj, San Antonio Akvaryumu'nun kopyası gibiydi. Ne yaptığını ve hayvanı nasıl canlı tutacağını çok iyi biliyordu" dedi.

Vira Haber