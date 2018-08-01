Elektrik ve doğalgaza zam

Elektriğe zam, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatı meskende yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 artırıldı. Karara göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9.57 artış ile 29.578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9.26 arttı, 24.479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55’lik bir değişimle 30.816 kuruşa yükseldi.

HAM PETROL VE KUR ETKİSİ

Fiyat artırımına ilişkin Botaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ham petrol varil fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak kuruluşumuzun doğalgaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana gelmiştir. Son iki yılda brent petrol fiyatlarında yüzde 100’ü bulan ve döviz kurunda ise yaklaşık yüzde 63’lük artış gerçekleşmiştir. Bu nedenle doğalgaz toptan satış fiyatlarımızda yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. Buna göre, 01 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere, konut abonelerine ve küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğalgaz kullanan müşterilerimizin doğal gaz satış fiyatı yüzde 9 oranında artırılarak 0,832340 TL/Sm³, yıllık tüketim miktarı 300 bin Sm3’ün üstünde olan proses amaçlı doğalgaz kullanan Serbest Tüketici müşterilerimize doğalgaz satış fiyatı yüzde 14 oranında artırılarak 1,000464 TL/Sm³.”

Botaş açıklamasında ayrıca doğalgazdan elektrik üretimi amaçlı yapan ilgili taraflarla görüşüldüğü belirtilerek “Karşılıklı varılan mutabakatla elektrik üretim amaçlı doğalgaz kullanan serbest tüketici müşterilerimize doğalgaz satış fiyatı 270 US Dolar/ Bin Sm³ olarak uygulanacaktır ve güncel döviz kuru üzerinden Türk Lirası olarak faturalandırılacaktır” denildi.

Vira haber