Ahmet Bedri İnce Türk Armatörler Birliği Onursal Başkanı seçildi

Türk Armatörler Birliği'nin altı yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Ahmet Bedri İnce'ye, TAB Yönetim Kurulu tarafından Onursal Başkanlık unvanı verildi. Oybirliği ile alınan kararı TAB Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç duyurdu.

TAB tarafından, Cihan Ergenç imzasıyla, yayımlanan açıklama şu şekilde:

"Türk Armatörler Birliğinin uzun yıllardır üyesi olan ve yine uzun yıllar yönetim kurulunda görev almış olan çok değerli başkanımız Sayın Ahmet Bedri İnce 6 yıllık Yönetim Kurulu Başkanlığı sonrasında görevini 26 Ağustos 2021 tarihinde Sayın Cihan Ergenç’e devretmiştir.

Sektörümüzde yeni kuşak nesillere de fırsat verilmesini öncelikleyen, yine onların bilgi, eğitim ve tecrübelerini geliştirerek kendilerini geleceğe hazırlamalarına imkan tanıyan bir yaklaşımla Sayın Ahmet Bedri İnce bayrağı kendisinden sonraki yöneticilere devretme kararı almıştır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı süresince her zaman hem sektörümüze ve hem de bizlere kol kanat geren, birliğimizi koruyan, en önemli anlarda verdiği kararlarla bizleri her zaman doğruya yönlendiren, vizyonu ile geleceğe ışık tutan, doğruluğu ve dürüstlüğü şiar edinerek hepimize örnek olan, sektörümüzün duayenlerinden başkanımız Sayın Ahmet Bedri İnce, Yönetim Kurulumuzun 7 Eylül 2021 tarihinde yapılan toplantısında oybirliğiyle Türk Armatörler Birliği Onursal Başkanı olarak seçilmiştir.

Ve bunun anısına yapılan sade ve küçük bir törenle 28 Eylül 2021 tarihinde Sayın İnce’ye Yönetim Kurulumuz tarafından bir anı objesi takdim edilmiştir.

Bu vesileyle Onursal Başkanımız Sayın Ahmet Bedri İnce sektörümüzün çınar ağacı olarak bundan sonraki dönemde de engin tecrübesi, bilgisi ile bizlerin yanında olmaya ve sektörümüze hizmete devam edecektir."

Vira Haber