Çin’de ekonomiyi tehdit eden enerji krizine devlet müdahalesi

Çin’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri ekonomik ve sosyal istikrarı tehdit ederken Çin devleti, oluşan enerji ihtiyacını karşılayacak için bir dizi önlem için çabalıyor.

Çin’de büyüyen enerji krizi, geçtiğimiz günlerde büyük fabrikaların üretimi durdurmasına ve bazı hanelerde elektrik kesintileri yaşanmasına neden oldu. Enerji krizi nedeniyle ekonomik büyümenin yavaşlaması ve küresel tedarik zincirlerinde aksama yaşanması ihtimalleri nedeniyle küresel piyasalar tarafından da endişe ile izleniyor.

Yaşanan enerji kesintileri nedeniyle pek çok kuruluş Çin’in yıl sonu büyüme tahminlerini düşürürken geçtiğimiz günlerde Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü'nde yayımlanan bir makalede, enerji kıtlığının Çinli tüketiciler için mal fiyatlarını yükseltebileceğini ve enflasyonu artırabileceği belirtildi.

BÜYÜK AKSAMALAR OLDU

Çin devlet medyası Global Times’ın aktardığına göre, pazartesi günü “beklenmedik ve eşi görülmemiş” bir elektrik kesintisi üç kuzeydoğu şehrini vurdu. Gazete dün, Heilongjiang, Jilin ve Liaoning eyaletlerindeki elektrik kesintilerinin “insanların günlük yaşamlarında ve ticari faaliyetlerde büyük aksamalara yol açtığını” bildirdi.

Elektrik kesintileri, büyük bir sanayi ve nakliye merkezi olan Guangdong eyaletini de vurdu. Yerel yetkililer Pazartesi günü yaptığı açıklamada, birçok fabrikanın haftada iki veya üç gün çalışarak talebi azaltmaya çalışacağını söyledi.

‘Enerji krizi’ ifadesinin ‘batı medyasının abartması’ olduğunu belirten gazetenin konu ile ilgili son makalesinde, “Çin, elektrik kesintileriyle başa çıkmak için artan kömür fiyatları ve karbon azaltma hedefleri zemininde aktif bir çabanın parçası olarak, genişletilmiş kaynaklarla enerji tedariki sağlamak için çabalıyor” ifadeleri kullanıldı.

ÇİN GÜVENCE VERDİ

Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), elektrik kesintileriyle ilgili saha çalışmaları yapılması ve enerji tasarrufu tedbirlerinin iletilmesi için Pekin, Hubei, Tiencin, İç Moğolistan ve Heylongciang’a ekipler gönderildiğini açıkladı.

Ayrıca, enerji dağıtımını güçlendireceklerini ve enerji şirketlerinden gelen tüm elektrik jeneratörlerinin şebekeye bağlanmasını sağlayacaklarını duyuruldu.

Eyaletler arası elektrik enerjisinin koordine edileceği ve elektriğin ihtiyaç görülen bölgelere yönlendirileceğini vurgulayan şirket, elektrik tüketimini izleme faaliyetlerini artıracaklarına da işaret etti.

KÖMÜR ARZI İÇİN GÜVENCE

Reuters’ın aktardığına göre, Çin Ekonomik Planlama Dairesi, elektrik kesintilerinden en çok etkilenen bölgelerde kömür arzını ve nerelerde kullanıldığını yakından takip ettiğini açıklayarak kesintilerden etkilenen kişi ve üreticilere güvence verdi.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NRDC), yerel yönetimlere elektrik santrallerindeki kömür kullanımını ve stokları yakından izlemeleri ve kömür tedariki için orta ve uzun vadeli sözleşmelerin ikmalinde iyileştirme yapılması talimatı verdi.

Kömür arzındaki yetersizlik, sıkılaşan emisyon denetimleri ve talebin yükselmesi ile kömür fiyatları rekor seviyelere çıkmış ve çeşitli alanlarda ciddi sorunlara yol açtığı gibi ülkenin büyüme beklentisinin de gerilemesine yol açmıştı.

ELEKTRİK FİYATLARININ ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Çin yönetimi, enerjide artan arz darboğazına karşı sanayi tüketicilerinin kullandığı elektriğin fiyatını artırmayı da düşünüyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, hükümetin sanayi üreticileri için yapacağı artışın krizi çözememesi durumunda konutlar için de fiyatları artışına gidilebileceğini belirtti.

Vira Haber