Akademik Lomonosov’e Pevek'e demirledi

Gemi, Pevek limanına, Chukotka'da Alaska'dan Bering Boğazı'nın karşısına demirleyecek ve elektriği, dünyanın permafrost ortamında faaliyet gösteren tek ticari reaktörü olan Bilibino nükleer santralinin sağladığı elektriğin yerini alacak.

10 yıllık bir yapım süreci yaşayan 140 metrelik nükleer enerji santrali Akademik Lomonosov ‘da birleşik 70 megawatt güç sağlayan iki KLT-40 reaktörü bulunuyor.

Rosatom, Akademik Lomonosov'un 100 bin kişilik bir şehre güç sağlayabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, Pevek'in nüfusu yalnızca 4 bin 700. Bu nedenle yüzer nükleer enerji santralinin ürettiği elektriğinin büyük kısmı yerel madencilik faaliyetlerine ve açık deniz petrol sondaj kulelerine güç sağlayacak. Nükleer enerji santrali Akademik Lomonosov ‘a yeniden yakıt doldurulması gerekmeden 12 yıl boyunca çalışabildiği de açıklandı.

Çevreciler, projeye karşı. Özellikle Greenpeace Akademik Lomonosov’u “nükleer Titanik ” olarak nitelendiriyor.

Nükleer enerji santrali Akademik Lomonosov ile ilgili endişe verici başka bir durum ise , tsunamiden veya zor bir deniz olayından kaynaklanan büyük bir su basmasıyla nasıl baş edeceği.

Bununla birlikte Rosatom, santralin “neredeyse batmaz” olduğunu ve buzdağlarından gelen darbelere dayanabileceğini ve yedi metre yüksekliğe kadar sallayabileceğini iddia ediyor.

Bu arada Rosatom, Akademik Lomonosov'u kullanarak uluslararası müşteriler için özelleştirilmiş yüzen nükleer santraller tasarlamayı umuyor. 2018 yılının Mart ayında, şirketin Sudan için yüzen bir nükleer santral üretmek konusunda ilk görüşmeleri yaptığı bildiriliyor.

Vira Haber