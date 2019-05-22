Akdeniz'in kurbağa adamları 7/24 hazır bekliyor

Yaz sezonu öncesinde yaptıkları eğitimlerle göz dolduran kurbağa adamlar, denize atılan bir suç aletini 20 metreye dalarak çıkardı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, 24 personeliyle 7 gün 24 saat kentin 640 kilometrelik Akdeniz kıyısı ve iç sularında asayiş ve güvenliği sağlama adına hizmet veriyor. Sık sık gerçekleştirdikleri eğitim dalışları ve tatbikatlarla kondisyonlarını koruyan kurbağa adamlar ve şube müdürlüğü personeli, turizm sezonuna yine eğitim tatbikatıyla başladı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı eğitim senaryosunu başarıyla tamamlayan ekipler göz doldurdu. Senaryo gereği haber merkezi tarafından dünyaca ünlü falezlerden denize bir suç aletinin atıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine hazırlanan kurbağa adamlar zodyak botla denize açıldı. Özel kıyafetli iki kurbağa adam, tarif edilen noktada dalış yaptı. 20 metre derinlikte bulunan bir tabancayı kısa sürede bulan kurbağa adamlar, silahı ortam suyuyla birlikte delil torbasına alarak yüzeye çıkardı. Tabanca incelenmesi için ilgili birimlere gönderildi.

DEVRİYE GÖREVİNDE HAYAT KURTARILDI

Sahil bandında sık sık devriye gezen, dalış merkezlerini denetleyen, Antalya Körfezi'nde seyir halindeki teknelerin denetimi, olası boğulma vakaları, arama-kurtarma çalışmalarını da gerçekleştiren ekipler, yine senaryo gereği falezlerin açığında yüzen bir vatandaşın yardım isteğini fark edip hızla müdahale etti. Ayağına kramp giren vatandaş boğulmak üzereyken yardımına koşan iki kurbağa adam bottan atlayarak vatandaşı önce sakinleştirdi, ardından sırt üstü bota aldı. Botta ilk müdahalesi yapılan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden istenen bir ambulansla Kaleiçi Yat Limanı'nda teslim edilerek hastaneye sevki sağlandı.

42 METREYE KADAR DALIYORLAR

Sualtı Grup Amiri Vekili Ataman Şekerci, her zaman en hızlı ve güvenli şekilde görevlerini icra edecek şekilde beklediklerini söyledi. Yaz sezonu öncesinde eğitimlerini bir kat daha sıklaştırdıklarını ifade eden Şekerci, "Denize atılan bir suç aletini 20 metreden bulup çıkardık. Mermerli Plajı'nda yardım isteyen bir yüzücünün imdadına yetiştik. Böylece bir eğitim tatbikatı gerçekleştirdik. Kurbağa adamlarımız 42 metreye kadar dalıp arama ve tarama çalışmaları yapabiliyor" dedi.

Kurbaağaadam Mustafa Göğebakan ise 13 dakikada 20 metre derinlikteki suç aletini kolaylıkla bulabildiklerini belirterek, 20 metrenin altındaki derinliklere ancak gerekli ekipmanlarla inebildiklerini söyledi. Bir diğer kurbağa adam Seyfettin Ünal ise dipte görüş iyi olduğu için kısa sürede bulabildiklerini, ancak çoğunlukla dipte görüşün bulanıklık nedeniyle zor olduğunu söyledi.

Vira Haber