Akkuyu’da ikinci blok inşası martta başlayacak

Aleksey Lihaçev, “Sahadaki çalışmalar sürüyor. Mart ayına kadar beton dökme törenini yapabiliriz” dedi.

Lihaçev’e göre, Akkuyu nükleer santralinin Türkiye’deki ortaklarından Concern Titan-2 (Rosatom bünyesindeki Rosenergoatom yüzde 50’sine sahip), İçtaş AŞ ile projenin inşası için ortak şirket kurdu.

Lihaçev, “Akkuyu sahasında en büyük özel inşaat yatırım şirketlerinden biri olan İçtaş gibi bir Türk ortağımız var. Bir ittifak kurduk. İçtaş ve Titan arasında ortak bir şirket kuruldu. Bu ittifak, projenin başarılı şekilde uygulanmasını ummamızı sağlıyor” dedi.

‘İlk bloku 2023’te devreye geçirmeyi planlıyoruz’

Lihaçev, santralin birinci blokunun 2023 yılında devreye geçirilmesi planlarının hâlâ geçerli olduğunu ifade etti.

Lihaçev, “Bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz, yaparsak bir rekor olacak. Ve bunun gerçekleşmesi Türk partnerlerimize son derece bağlı” dedi.

Concern Titan-2 şirketi ve İçtaş AŞ’nin ortak bir şirket kurduğunu hatırlatan Lihaçev, “İşleri yürürse, blokun 2023’te faaliyete geçirilmesi şansı oldukça mevcut” açıklamasını yaptı.

Vira Haber