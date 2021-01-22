Aksa Enerji Kongo’daki Doğalgaz Santralini Büyütüyor

Aksa Enerji Üretim AŞ, %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti (Republic of the Congo) arasında, Pointe-Noire şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin 30 yıl süre ile işletme hakkına yönelik imtiyaz sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme kapsamında santralin kurulu gücü, kapasite artışı yatırımı yapılarak 100 MW'a çıkarılacak. Santralde, Kongo'dan çıkarılan yerli doğalgaz kullanılacak. Üretilen elektrik ise mevcut iletim sistemi üzerinden komşu ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne (Democratic Republic of the Congo) ihraç edilecek.

Bu arada Aksa Enerji, Kongo Cumhuriyeti'nde doğalgaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki yeni proje için ön lisans aldığını daha önce duyurmuştu. Şirket yeni projeleriyle ilgili çalışmaları da sürdürdüğünü bildirdi.

Vira Haber