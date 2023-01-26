Alkoç Grup Firmalarından Alkmar ve VR Maritime Sinerji Ortaklığı Anlaşmasına İmzaları Attı

Denizcilik sektöründe dinamik ve vizyonel yapısı ile özellikle global projelerde adından sıkça söz ettiren Alkoç Gruba bağlı Alkmar, Hindistan Merkezli olup dünyanın birçok coğrafyasında faaliyet alanları bulunan VR Maritime ile sinerji ortaklığına gitti ve karşılıklı iş birliğine yönelik anlaşma, Alkoç Grup merkezinde imzalandı.

Dökme yük gemileri, tankerler, konteyner gemileri, MPP, PSV, LPG, LNG ve FSRU yönetiminde geniş bir deneyime sahip farklı gemi türleri için birinci sınıf gemi işletmeciliği yapan Alkoç Grup, işletmeciliğinin yanı sıra tamir-bakım tutum, yeni inşa, kiralama, danışmanlık, satın alma ve sörvey hizmetleri ile birlikte, gemi acenteliği, uydu haberleşme ve iletişim sistemleri çözümleri alanlarında da gösterdiği faaliyetlerle VR Maritime’ın hizmet alanlarıyla kesişti ve bunu bir işbirliğine dönüştürdü.

Hindistan’daki bilinen gemi yönetim firmalarından VR Maritime, 12 yıldır kendi alanında başarılı işlere imza atıyor. Finansal güçleri ve ticari markalarının bilinirliği sayesinde, sadece gemi sahiplerinin değil, aynı zamanda denizcilerin de haklarını gözeterek ve taleplerine hizmet ederek yol almış bir firmadır. VR Maritime, bugün, geldiği noktada 18,000'den fazla denizciye iş imkanı sağlamaktadır.

Müşterilerine global bazda hizmet veren firma, özellikle 2020 yılında COVID salgını esnasında mürettebat değişikliğininin güçlük arz ettiği dönemde armatörler, gemi insanları, liman acenteleri ve özellikle gemi sahiplerinin takdirini kazanmıştır.

Alkoç ve VR Maritime bu noktadan sonra, özellikle Türkiye, Hindistan ve Singapur’da, personel yönetimi, acentecilik, yetkilendirme, personel eğitimi, seyahat acenteciliği, teknik yönetim, teknik servis, gemi kiralama, satınalma, yedek parça, yeni inşaa, tamir, bakım, balast water sistemleri, geri dönüşüm ve uydu haberleşme konularında proje geliştirmeye ve iş birliğine devam edecektir.