DEÜ Denizcilik Fakültesi'nden Sosyal Sorumluluk Projesi

Fakülte tarafından yürütülen proje kapsamında deniz ve okyanus sularında seyreden gemi mürettebatının gemilerde çıkabilecek yangın risklerine dikkat çekilerek; bu konuda farkındalık oluşturulması sağlanacak. Çalışma kapsamında, “Ticari Gemilerde Yaşanmış Yangınların Kaza Raporu Özetleri: Hatalardan Ders Çıkarmak” adlı kitap DEÜ tarafından basılarak, Türkiye genelinde Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin yararlanması sağlanacak.

Türkiye’nin denizcilik eğitiminde saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Denizcilik Fakültesi, gemi yangınları konusunda farkındalık yaratacak önemli bir sosyal sorumluluk projesinin ilk adımını attı. DEÜ Denizcilik Fakültesi öğretim üyeleri ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin yürüttüğü proje kapsamında, deniz ve okyanus sularında seyreden gemi mürettebatının gemilerde çıkabilecek yangın risklerine dikkat çekilerek; bu konuda farkındalık oluşturulması sağlanacak. Çalışma kapsamında, MAIB(Marine Accident Investigation Branch / İngiltere Deniz Kazaları İnceleme Şubesi) tarafından raporlanan sekiz gemi yangınıyla ilgili kaza raporlarını Türkçeye çeviren DEÜ’lü bilim insanları, bu çevirileri “Ticari Gemilerde Yaşanmış Yangınların Kaza Raporu Özetleri: Hatalardan Ders Çıkarmak” adlı bir kitapta bir araya getirerek basımını sağladı.

Kitap ücretsiz dağıtılacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. D. Ali Deveci, kitabın özellikle Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü öğrencilerine verilen ilgili kurslar/dersler açısından önemli bir kaynak olacağını belirtti. Deveci, “Proje kapsamında bin adet basılan kitabın, Türkiye genelindeki Denizcilik Meslek Yüksekokullarının Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü ikinci sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılmasını planladık. Bu kapsamda ilk aşamada, ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersimizin hocası ve öğrencileri tarafından, Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine kitapların ulaştırılması sağlandı. Bu yüzden, EÜ tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültemize bir teşekkür belgesi verildi” dedi.

Türkiye'ye yayılacak

Deveci ayrıca, kitapların Türkiye’deki diğer Denizcilik Meslek Yüksekokullarının öğrencilerine ulaştırılması sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, “Bilgi birikimi ve kapsamlı araştırma faaliyetleri ile yerel ve ulusal kalkınmaya yön veren araştırma Üniversitemiz, bu konuda da çalışmaları ile ülke çapında daha fazla öğrenciye ulaşacak. Ulaştığımız öğrenciler, gemi yangınlarında kaza raporlarını bir araya getirdiğimiz kitapla beraber, kazalara karşı farkındalığını artıracak. DEÜ Denizcilik Fakültesi olarak, akademik gücümüzle sektöre yön vermeyi sürdürecek; çalışmalarımızla genç denizcilere klavuz olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullandı.