Almanya, İlk Yüzer LNG Terminalini Önümüzdeki Yıl Açmayı Planlıyor

Sanayide çarkları döndürmek ve aynı zamanda konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olan ülkenin ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalinin inşaatı başladı.

Aşağı Saksonya eyaletinin Wilhelmshaven liman şehrinde başlayan inşaatla ilgili konuşan Almanya Enerji Bakanı Robert Habeck, terminalin önümüzdeki kış aylarında devreye girebileceğini duyurdu.

Doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 25'te bulunan Almanya, Ukrayna savaşı öncesinde Rusya’dan yılda yaklaşık 119 milyon metreküp doğalgaz ithal ediyordu.

Alman hükümeti LNG terminalinin inşaatına paralel dünya pazarından sıvı gazın gaza dönüştürüldüğü dört gemi satın aldı. Bu gemilerin Aralık ayında Almanya’da enerji deposu olarak işlev görmeye başlaması planlanıyor.

Habeck, Avrupa Birliği (AB) tarafından Rus petrolüne yönelik planlanan ambargonun, özellikle Almanya'nın doğusunda ve başkent Berlin’de geçici bir enerji sıkıntısına yol açabileceğini de açıkladı.

"Yakıt konusunda sıkıntıların yaşanacağı göz ardı edilemez, ne yazık ki bunu söylemek zorundayım" diyen Bakan, hükümetin sonbahar ve kış aylarına yönelik değişik tedbirler üzerinde çalıştığını kaydetti. Habeck, Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı 30 Mart'ta "Gaz Acil Durum Planı"nı devreye sokmuştu.

EMEKLİLER KIŞ AYLARINI TÜRKİYE’DE GEÇİRSİN ÖNERİSİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzaması durumunda doğalgaz tedarikinin kesebileceğinden endişelenen Rusya'nın en büyük Avrupalı enerji müşterisi Almanya’da siyasetin yanı sıra, tüketiciler de olası bir kesinti durumunda mazot, benzin ve gaz tedarikinin nasıl sağlanacağını endişeyle takip ediyor.

Bu bağlamda ilgi uyandıran ve değişik tepkilere yol açan bir öneri Almanya Seyahat Acenteleri Birliği’nden geldi.

Birlik Başkanı Marija Linnhoff, emeklilerin kış aylarını İspanya veya Türkiye’de geçirebileceğini, böylelikle emeklilerin artan enerji fiyatlarından daha az etkileneceğini, sanayinin de doğalgazdan tasarruf edebileceğini söyledi.

Çok sayıda emeklinin kış aylarını zaten Akdeniz ülkelerinde geçirdiğini ifade eden Linnhoff, Alman devletinin söz konusu emeklilere 500 Euro destek vererek teşvik edebileceğini söyledi.

7 bin seyahat acentesini temsil eden Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı, örnek olarak Mayorka adasında bir otelde kış aylarında 50 günlük konaklama ücretinin yaklaşık 950 Euro olduğunu, devletin teşviği ile emeklilerin büyük masraf yapmadan bu dönemi atlatabileceklerini öne sürdü.

Teklifle ilgili yorum yapan Kuzey Ren Vestfalya Ekonomi Bakanı Andreas Pinkwart, emeklilerin kış aylarında ülkeyi terk etmesi durumunda bunun tüketimi azaltacağını ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Hristiyan Demokrat CDU’dan Jana Schimke ise önerinin en az 10 milyar Euro ek borçlanma anlamına geleceğini duyurdu. Alman hükümetinden ise öneri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.