Alpha Marine’den Rightship semineri düzenlendi
Alpha Marine Consultant Turkey tarafından , 27 ve 28 Şubat 2018 tarihlerinde Rightship konusunu ele alan seminer düzenlendi.
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Rightship semineri Yunan ortaklardan, konusunda çok tecrübeli ve deneyimli gemi inşa mühendisi Bay Antonis Iordanidis tarafından sunumu ile gerçekleştirildi.
Bu seminerde işletme şirketlerinde çalışan teknik personellere Rightship denetimlerine hazırlanma , denetim esnasında dikkat edilecek konular, gemilerin işletme süresince işletmelerin Rightship ile iletişimleri gibi tüm önemli konulara yer verildi.
Vira Haber
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