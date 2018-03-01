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Alpha Marine’den Rightship semineri düzenlendi

Alpha Marine’den Rightship semineri düzenlendi

Alpha Marine Consultant Turkey tarafından , 27 ve 28 Şubat 2018 tarihlerinde Rightship konusunu ele alan seminer düzenlendi.

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Rightship semineri Yunan ortaklardan, konusunda çok tecrübeli ve deneyimli gemi inşa mühendisi Bay Antonis Iordanidis tarafından sunumu ile gerçekleştirildi.

Bu seminerde işletme şirketlerinde çalışan teknik personellere Rightship denetimlerine hazırlanma , denetim esnasında dikkat edilecek konular, gemilerin işletme süresince işletmelerin Rightship ile iletişimleri gibi tüm önemli konulara yer verildi.


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Vira Haber

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