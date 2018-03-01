Alpha Marine’den Rightship semineri düzenlendi

Rightship semineri Yunan ortaklardan, konusunda çok tecrübeli ve deneyimli gemi inşa mühendisi Bay Antonis Iordanidis tarafından sunumu ile gerçekleştirildi.

Bu seminerde işletme şirketlerinde çalışan teknik personellere Rightship denetimlerine hazırlanma , denetim esnasında dikkat edilecek konular, gemilerin işletme süresince işletmelerin Rightship ile iletişimleri gibi tüm önemli konulara yer verildi.











































Vira Haber