Alsancak Limanı ekonomiye yeniden kazandırılmalı

Ege Ulaşım Başkanı Koç, geçmişte İzmir’in ticaret merkezi olmasında büyük payı olan İzmir Alsancak Limanı’nın yeniden canlandırılması için limanın rehabilite edilmesi gerektiğini söyledi

Türkiye'nin ihracat limanı olan İzmir Alsancak Limanı'nın uzun yıllar İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin ekonomisini sırtladığını vurgulayan Ege Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koç, "İzmir ekonomisi, İzmir Limanı ile gelişti, şimdi de İzmir Limanı ile birlikte gerilemeye başladı. Liman ile birlikte ihracatı yapılan birçok mamul, yarı mamul ve yan sanayi ürünlerle istihdam oluşturuluyor, İzmir ekonomik açıdan kuvvetli kılınıyordu. Lakin yıllar içinde limanın ihtiyacı olan rıhtımların yapılmayışı ve körfezin dolması sebebiyle gemiler limana yanaşamaz hale geldi.

DESTEK ARTIRILABİLİR

Günümüz ekonomisinde navlunların daha ucuz, ekonominin verimli olabilmesi adına yüksek tonajlı gemilerin devreye girmesi ve bunların İzmir Limanı'na yanaşamaması, ülkemizin hem ihracatını hem de ithalatını olumsuz yönde etkiliyor" dedi. İzmir Limanı'na gelen yük gemilerinin artık Yunanistan'ın Pire Limanı'nı kullanır hale geldiğini belirten Murat Koç, "Tüm İzmirliler adına Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Sayın Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan'a ve Sayın Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarımız Suat Hayri Aka'ya, İzmir için hayati önem taşıyan Alsancak Limanı'nın rehabilitasyon projesinin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyorum. 2019'a kadar bu projeyi İzmir halkının hizmetine sunun. Devletimiz eğer ki liman hususunda özelleştirme yoluna gitmek istiyor fakat destek göremiyorsa, İzmir Ticaret Odası ve Sanayi Odası'nın devreye girmesiyle oluşacak konsorsiyumla, gerekiyorsa İzmir iş alemini de ortak ederek bu limanın üstesinden gelebilirler" diye konuştu.

"YENİ İŞ ALANLARI AÇILACAK"

"Bu limanın 2019'da genel seçimlerden önce İzmir'e hediye edilmesi için çalışmaların başlatılmasını istiyorum. İzmir'in tüm vekillerini, Büyükşehir Belediyesi'ni, odaları ve sivil toplum kuruluşlarını el birliği yapmaya çağırıyorum" diyen Koç, "Mallar büyük gemilerle geliyor, yeni iş alanları açılıyor. Biz İzmir Limanı'nı rehabilite edip, İzmir ekonomisine kazandırabilirsek, açılan iş alanları İzmir'e büyük ivme kazandıracak. Sektörel bazda İzmir'in ve Ege'nin ithalat ve ihracatına yüksek katkı sağlayacak. İzmir'in kalifiye gençleri istihdam edilebilecek, eğitimli gençlerimiz şehir dışında iş aramak zorunda kalmayacak. Büyük Kruvaziyer gemiler İzmir Alsancak Limanı'na yanaşabilecek, böylelikle İzmir'e ve Ege'ye gelen turist sayısı çoğalacak" dedi.

Vira Haber