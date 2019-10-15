Aramco’nun halka arz süreci hızlandı

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Aramco'nun halka arz süreci hızlandırıldı. Financial Times’ın haberine göre, Kasım ayı içinde Tadawul Borsası’nda yapılması planlanan halka arz yolu ile Aramco’nun yüzde 3.0 payını satmayı planlıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Suudi Arabistan hükümeti, Aramco’nun Tadawul Borsası’na kote edilmesine ilişkin kararı bu hafta imzalayacak. Hükümetin kararının ardından Aramco yönetim Kurulu’nun halka arza yeşil ışık yakması bekleniyor.

Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir al-Ramayyan da dün yaptığı açıklamada, çok uzun süredir beklenen halka arzın yapılmasının yakın olduğunu belirterek, "Halka arz sizin düşündüğünüzden daha yakında gerçekleşecek" dedi.

Vira Haber