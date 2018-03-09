Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih, Aramco'nun halka arzıyla ilgili "31 Aralık ya da 1 Ocak'ta olmasının Krallık açısından bir farkı yok" diyerek halka arzın 2019'a ertelenebileceğine işaret etti.

Al-Falih bu açıklamayı Bloomberg TV'ye yaptı. Daha önce yetkililer halka arzın 2018'de yapılacağını söylüyorlardı.

Falih, "Halka arz için ana piyasa Suudi Arabistan'ın Tadawul endeksi olacak. Hisselerin satılacağı uluslararası endeks daha sonra açıklanacak" dedi.

Suudi yetkililer halka arzdan yüzde 5 hisse satışıyla 100 milyar dolar gelir bekliyor.

Vira Haber