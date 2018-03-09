Pentagon’dan 6. filo iddialarına yalanlama

Pentagon Avrupa Kuvvetler Komutanlığı (EUCOM) masasında görevli sözcü Johny Michael, Kıbrıs açıklarında Rum yönetiminin tek taraflı sondaj çalışmalarına katılması gündeme gelen Exxon Mobil'in durumuna ilişkin, "ABD’nin 6. filosunun Exxon Mobil’i korumak için Doğu Akdeniz’de olduğu iddiaları tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Michael şöyle devam etti: "Iwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu ve 26’ncı Deniz Sefer Birliği 6’ncı Filo görev bölgesine düzenli bir program görevi üzerine gönderilmiştir. Wasp sınıfı Ambifibi USS Iwo Jima ve Deniz Sefer Birliği dahil beraberindeki Amfibi Filosu 6 Mart’ta Juniper Kobra 2018 tatbikatına katılmak üzere İsrail’e vardı."

Juniper Cobra 2018 tatbikatının ABD ile İsrail arasında düzenli yapılan bir eğitim tatbikatı olduğunu ifade eden Michael, tatbikatın üç hafta süreceğini ve bilgisayar destekli füze savunma, kriz takviye, dış afet yardımı gibi eğitimler konusunda simülasyonlardan oluştuğunu kaydetti.

İDDALARDA ADI GEÇEN OAK HİLL GEMİSİ BÖLGEDEN AYRILDI

Michael, iddialarda adı geçen diğer gemi Harpers Ferry sınıfı USS Oak Hill çıkarma gemisinin ise bölgeden ayrılıp Karadeniz'de Romanya’nın öncülük ettiği 2018 Bahar Fırtınası Tatbikatı'na katılmak üzere 7 Mart’ta Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı geçtiğini aktardı.

ABD Donanmasından bir yetkili ise iddiaları yalanlayarak, İwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu gemilerinin grup halinde sevk edildiğine dikkati çekti. Yetkili, bu savaş gemisi sevkiyatlarının aylar öncesinden yapıldığını ve genellikle 7 aylık görev süresinden oluştuğunu aktardı.

Vira Haber