Ares Tersanesi'nden "Milli Enerji"ye Destek!

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Firması, Gemi İhracat Rekortmeni, Dünyanın En İyi Karakol Botu Üreticisi unvanlarının sahibi, %100 milli sermayeyle Antalya Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren ARES Tersanesi, ULAQ serisi İnsansız Deniz Araçları ve dünya gemi inşa arşivlerindeki en büyük seri gemi imalatını içeren Süratli Kontrol Botları Projesi ile milli savunma sanayinde adından sıkça söz ettirirken, imzalandığını duyurduğu yeni sözleşmelerle Milli Savunma’nın yanında Milli Enerji’ye de destek mesajı verdi.

Ülkemizin petrol ve doğalgaz kaynaklarını ekonomimize kazandırmak amacıyla, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Türk denizlerinde birçok noktada yürütülmekte olan hidrokarbon arama faaliyetlerinde sismik araştırma gemileri, kuyu ve platformlara personel ve lojistik destek sağlamak maksadıyla tasarlanan 2 adet ARES 65 FCTV botu 2022 yılından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Alüminyum gövdeli ARES 65 FCTV Yüksek Süratli Personel Transfer ve Lojistik Destek Botları yaklaşık 20 metre boya, 15 personel kapasitesine ve 45 deniz milini aşan azami sürate sahip olacak.

Tasarımı ve üretimi ARES tarafından gerçekleştirilen platformlar ve proje kapsamında konuşan ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku ALANÇ; “Dizayn ve inşa ettiğimiz platformlarla, gerek güvenlik kuvvetlerimiz gerekse dost ve müttefiklerimiz için bugüne kadar savunma sanayinde sağladığımız katma değere ilaveten, milli enerji parolasıyla son yıllarda hız kazanan doğalgaz arama faaliyetlerine destek verecek olmaktan duyduğumuz gurur ve mutluluk tarifsizdir. Ekonomik bağımsızlığın en önemli sac ayaklarından biri de hiç şüphesiz milli savunma sanayinin yanında milli enerjidir. Bu noktada çorbada tuzumuzun olması ise paha biçilemez. Bu vesileyle ihtiyacın belirlenmesi, konsept tasarım ve sözleşme görüşmelerindeki çözüm odaklı ve işbirlikçi yaklaşımları için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına şükranlarımızı sunuyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Vira Haber