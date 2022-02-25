TÜRDEF Yönetimi Ziyaretlerine Devam Ediyor

TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi’nde TÜDEVMED (Türk Deniz Eğitim Vakfı Mezunlar Derneği) ve DAD-DER (Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği) ile bir araya gelerek her iki derneğin başkan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladılar.

Buradaki ziyaretin ardından GEMİMO’yu (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası) ziyaret eden TÜRDEF yönetimini, GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın ve yönetim kurulu üyeleri ağırladı. Üç görüşmede de sektördeki önemli konular masaya yatırıldı, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Vira Haber