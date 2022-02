Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Basın Duyurusu

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Zafer Akbulut, Rusya-Ukrayna savaş bölgesinde bulunan meslektaşlarımızın hukuki anlamda desteklenmesi için hazırlanmış olan bilgi notu paylaştı.

Camiamızın Değerli Üyeleri,

Tüm denizlerde icrasının her türlü teknolojik gelişmeye rağmen zor olduğu denizcilik mesleğinin, Kovid-19 salgınının neticelerinden ötürü her geçen gün ne kadar önemli bir meslek olduğu gözler önüne serilmektedir. Kovid-19 salgınından görevi başında verdiğimiz kayıplar daha çok yeniyken, camiamız ve meslektaşlarımız ne yazık ki Rusya-Ukrayna savaşı içerisinde kalmışlardır. TÜRKKAPDER olarak tüm meslektaşlarımızın her zaman olduğu gibi yine yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu sebeple sizler için faydalı olabilecek bazı hususlara dikkatlerinizi çekmek isteriz.

Geminin, hangi Çarter Parti hükümlerinin geçerli olduğu göz önünde bulundurularak savaş bölgesinde bulunması veya o bölgeye seyrediyor olması halinde Çarter Parti hükümlerinin de kontrol edilerek Kaptan’ın / Taşıyan’ın güvenli liman olmaması ya da savaş riski/mücbir sebep halinin varlığı sebebiyle Kiracı’ya bildirimde bulunarak savaş bölgesine gitmeme/seferden çekinme hakkı tanınmaktadır. Kaptanlarımızın Donatan-Kiracı-Yük ilgilileri ile iletişimde olmaları ve bu hususları değerlendirmeleri gerekmektedir. Kaptanlarımızın, Donatanları ile de birlikte gemiye ait P&I Tekne ve Makine sigortası ile birlikte satışa ve taşımaya konu malları sigortalayan sigorta sözleşmesini bir kez daha kontrol etmelidir. Vurgulanmak gerekir ki, sigorta sözleşmelerinin kapsamını belirleyen sigortacılar birliği olan Lloyd’s Market Association (LMA), 15 Şubat 2022 tarihinde ortak bir genelge ile Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya sularının ve Azak Denizi, Tekne Savaş, Korsanlık, Terörizm ve İlgili Tehlike Alanlara ekledi. Bu nedenle ilgili tarafların, özellikle armatör ve taşımacıların, sigorta sözleşmelerini, sigorta kapsamı alanına özel bir dikkatle okuması gerekmektedir. Sigorta poliçesinde Savaş Riski klozunun varlığı halinde gemi çalışanlarının savaş bölgesine seyretmesi/bulunması maaşlarında savaş priminin doğmasına neden olacaktır.

TÜRK UZAKYOL GEMİ KAPTANLARI DERNEĞİ

Turkish Ocean-going Masters’ Association

IBF (International Bargaining Forum/Uluslarası Pazarlık Forumu) ve TCC (Total Crew Cost / Toplam Personel Maliyeti) donatan tarafından anlaşmaları kapsamındaki tüm gemiler için, geminin herhangi bir Savaş veya Yüksek Riskli bölgeye seyredip etmediği veya böyle bir bölgeye girebileceği konusunda, görevlendirme sırasında bilgilendirilme ve diğer bazı haklarınız vardır. Bu hususlar ile ilgili hizmet sözleşmelerinin de incelenmesi gerekmektedir. Türk bayraklı gemilerde ise 4857 Sayılı İş Kanunu ile 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve Hizmet Sözleşmesinin ilgili hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz hususların meslektaşlarımıza faydalı olmasını temenni ediyoruz. Savaşı lanetliyor ve en kısa zamanda pandemisiz ve savaşsız günlere dönmeyi ümit ediyoruz. Son olarak ise Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi “...Yurtta barış, dünyada barış...” diyoruz.

Allah selamet versin.

Saygılarımızla,

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu adına;