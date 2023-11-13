Arkas Konteyner Gemi Filosu Yeni Alınan 3 Gemiyle 50’ye Ulaştı

Arkas Holding’in uluslararası taşımacılıktaki 76 yıllık tecrübesini arkasına alarak kendi işlettiği gemilerle Karadeniz, Akdeniz ve Batı Afrika limanları arasında haftalık düzenli hat taşımacılığı yapan Arkas Line son olarak filosuna kattığı üç gemi ile Türk dış ticaretinin lokomotifi denizyolu taşımacılığında liderliğini koruyor.

Norveç merkezli konteyner işletmecisi MPC Container Ships’ten aldığı Alman yapımı gemiler olan 1.223 TEU’luk Öykü A, 1.440 TEU’luk Onur G. ve yine 1440 TEU’luk Denis A. ile Arkas Line, TEU kapasitesini de 4.101 artırarak 87.335’e çıkardı. Haftalık 35 servisi bulunan ve dünyada 68 limana uğrak yapan Arkas Line, haftalık servis verdiği bazı hatlara ilave gemiler ekleyerek güçlendirme yapıyor.

Türkiye’de deniz taşımacılığı, yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirilen 93 milyon dolarlık ihracatla Türk ihracatında ilk sıralarda yer alıyor. Bugün Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip olan Arkas Line, dünyanın en büyük armatörleri sıralamasında ise ilk 30’un arasında bulunuyor.

Yeni alımlarla birlikte konteyner gemi sayısını 50’ye çıkaran Arkas’ın filosunda ayrıca 6 bunker 1 dökme yük gemisi bulunuyor.

Çevreci Dönüşüm

Arkas Line, Türk dış ticaretine katkı sağlarken diğer yandan Arkas grubunun sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği teknik ve operasyonel iyileştirmeler ile gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefine ulaşmayı planlıyor.

Öncelikli olarak filosundaki ileri yaşta, CII performansı düşük olan gemileri yeni regülasyonlara uyumlu gemilerle değiştirmek amacıyla harekete geçen Arkas Line, 2011 baz yılına göre yüzde 21’in üzerinde emisyon azaltımı gerçekleştirirken 2025 yılına kadar operasyonel iyileştirmelerle emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı hedefliyor.

Vira Haber