Arkas Line’a Marsilya’da “Çevreci” ödül

Arkas Line, Dünya Limanları İklim Girişimi tarafından oluşturulan Çevresel Gemi Endeksi Ödülü’nü layık görüldü. Gemilerin yeşil liman ve yeşil gemi felsefesiyle sürdürülebilirliğe katkısını artırmayı hedefleyen girişimi destekleyen Arkas Line, 2020 hedefi karbon salınımını yüzde 25 oranında azaltmayı hedefliyor.

Uluslararası Limanlar Birliği’nin oluşturduğu, Dünya Limanları İklim Değişiklikleri İnsiyatifi (World Ports Climate Initiative, WPCI) 2008 yılında iklim değişikliği ile mücadele ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için Çevresel Gemi Endeksi (Environment Ship Index - ESI) oluşturuldu.

Her yıl düzenlenen Çevresel Gemi Endeksi Ödülleri’nde bu yıl girişime desteklerinden dolayı Arkas Line’a ödül verildi.

Le Havre, Bremen, Hamburg, Anvers, Amsterdam ve Rotterdam limanları tarafından başlatılan Dünya Limanları İklim Girişimi’nin (World Ports Climate Initiative - WPCI) üyelerinden biri olan Marseille Grand Maritime Limanı (GPMM) tarafından gerçekleştirilen törende ödülü Marsilya Limanı İcra Kurulu Başkanı Hervé Martel, Arkas France Satış ve Pazarlama Direktörü Etienne Snijders’e takdim etti.

Törende konuşan Arkas France Satış ve Pazarlama Direktörü Etienne Snijders, “Artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelen çevrenin korunması konusunda sanayilerimiz itici güç olmalı. Arkas olarak bu noktada sıkı çalışıyor kurallara ve çevre standartlarına saygı duyarak güzel bir performans sergiliyoruz. Ancak aynı zamanda bu standartları önceden öngörerek buna göre yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda çevreye duyarlılık ve ekonomik kalkınmayı birbirine yaklaştıran her sürdürülebilir girişimi memnuniyetle karşılıyoruz ve bu ödülü Marsilya Limanı yetkililerinden almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Çevresel Gemi Endeksi, bir gemi tarafından yayılan azot oksit (NOx) ve kükürt oksit (SOx) miktarını değerlendirerek geminin sera gazı emisyonu hakkında bir rapor hazırlıyor.

Arkas Line’ın filosundaki ileri teknoloji ile donatılmış yeni nesil-eko dizayn gemiler; dünya denizciliğinde enerji verimliliği konusundaki uluslararası kurallara uygun makine özelliklerine ve tekne dizaynına sahip. Ağır yakıt kullanımına müsait makinelere sahip olan gemiler eski nesil gemilere kıyasla yüzde 25’e varan yakıt tasarrufu sağlayarak zehirli gazların doğaya salınımını minimuma indiriyor.

Clean Cargo Working Group (CCWG) üyesi olan tek Türk armatörlük şirketi Arkas Line, gemilerinde gerçekleştirdiği sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik adımlar sayesinde raporlama yaptığı Avrupa-Afrika ve Intra Med & Black Sea hatlarında 2011 yılından bu yana karbon salınımını yüzde 21.26 oranında azalttı. Daha önce 2020 yılı için yüzde hedeflediği yüzde 20 oranını da böylelikle yukarı çekerek yüzde 25 olarak belirledi.

Vira Haber