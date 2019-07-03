Elkon, dünya devlerinin global iş ortağı oldu

Gemi inşa sanayinde elektrik, elektronik ve otomasyon alanlarında başarılı uygulamaları ile global bir marka olma yolunda ilerleyen Elkon, Romanya’da Hollandalı gemi inşa devi Damen Grubu’na ait Mangalia Tersanesi’nde Kanadalı feribot işletmecisi Seaspan için iki yeni feribot daha inşa edecek.

Dünya denizlerindeki ulaşımı şekillendiren elektrifikasyon akımının Türkiye’deki güçlü temsilcisi elkon, Kanadalı feribot işletmecisi için LNG yakıtlı ve batarya destekli elektrik tahrik sisteminin bir arada kullanıldığı hibrit gemileri tasarlayacak.

Seaspan Feribot İşletmeleri ile Hollandalı Damen Tersaneler Grubu arasında yapılan anlaşma neticesinde elkon, Romanya’da inşa edilecek iki yeni feribotun elektrik sistemlerinin tasarımını, elektrik sistemlerinin tedariğini ve uygulamasını gerçekleştirecek. elkon, 2016 ve 2017 yılları arasında Sedef Tersanesi’nde yine aynı gruba ait Seaspan Swift ve Seaspan Reliant isimli iki feribotun elektrik ve güç sistemlerini dizayn edip, teslim etmişti. Kuzey Amerika’nın ilk hibrid feribotları olan bu gemi üzerindeki Türk imzası ile iki yıldır işletme çalışmalarına devam ediyor. Bu gemilerin elde ettiği ticari ve çevreci başarılar sayesinde, yeni gemilerin yapımına ve elkon’un deneyimli mühendislik ekibinin katkılarının devamına karar verildi.

Gemilerde yapılan ölçümlerde aynı iş için konvansiyonel gemilere göre yüzde 50 daha az toksik gaz salınımı yapıldığı ve daha az operasyon maliyetin oluştuğu kanıtlandı. Bu projeler 2017 yılında Norshipping fuarında en yaratıcı tasarım alanında finale layık görülmüştü.

149 metre uzunluğunda ve 26 metre genişliğindeki iki hibrit feribot, 2021 yılında teslim edilecek. BV klasındaki iki feribot, daha önce Türkiye’de Sedef Tersanesi’nde yapımı gerçekleştirilen feribotların gelişmiş versiyonları olacak.

Elkon feribotların tüm elektrik sistemlerinin, özellikle de LNG ve elektrikli akü tahrik sistemlerinin birbiri ile uyum içinde çalışmasını sağlayacak. Yeni üretilecek feribotlarda daha güçlü LNG makinalar kullanıldı, aynı zamanda batarya kapasitesi eski projeler göre 4 kat daha büyük(2MWh) seçildi ve ileride daha büyük kapasitelerinde kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Daha çevreci yaklaşımla sahilden şarj edilme kabiliyeti de yükseltilecek feribotlar, elektrikli araçların geleceğine dair önemli bir ipuçları sağlıyor.

Seaspan Feribot işletmeleri Kuzey Amerika’nın güçlü operatörlerinden biri olarak biliniyor ve halen filosunda bulunan yedi feribotu, dört terminalde işletiyor.

Vira Haber