İTÜ'den Altay Altuğ'a fahri doktora verildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Senatosu aldığı kararla, Türk denizilik sektörünün gelişimi, yurt içinde ve yurt dışında saygınlık ve etkinliğin artmasına katkılarından dolayı, UZMAR Denizcilik’in kurucusu Kaptan Altay Altuğ’a Fahri Doktora Beratı verdi.

İTÜ Denizcilik Fakültesi (DF) Tuzla Yerleşkesi’nde gerçekleşen törende Fahir Doktora Beratı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından Kaptan Altuğ’a verildi. Prof. Dr. Karaca, Türk denizciliğinin beybabası, Altuğ’un doktora cübbesini de bizzat giydirdi. Törende Altay Altuğ’un oğulları Noyan Altuğ ve Kaan Altuğ da hazır bulundu.

Törende bir konuşma yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Geç alınmış bir karar. Daha önce yapmamız gerekiyordu. Duayen isimlerin onore edilmesi üniversitelerin görevleri arasında.

Kaptan Altuğ’un kurduğu UZMAR bugün 6 kıtada 22 ülkeye ihracat yapıyor” dedi.

Burs ve destek verdi

Ardından kürsüye gelen, İTÜ Denizcilik Fakültesi (DF) Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt ise üniversite senatosunun fahri doktora beratı için aldığı kararı okudu.

Söğüt, “İTÜ Senatosu, ülkemizdeki denizcilik sektörünün gelişimine ve saygınlığının artmasına yaptığı kaygılar ile üniversitemiz öğrencilerine verdiği burs ve destekler nedeniyle fahri doktor unvanı vermiştir” diye konuştu.

Fahri doktora töreninin ardından bir konuşma yapan Kaptan Altay Altuğ, “Sevgili denizciler. Bir okul vardı, Yüksek Denizcilik Okulu. Yedirdi, doyurdu, okuttu. Daha ne istiyoruz ki. Biz bunu hiç unutmadık. Unutmadığımızı ispat etmek için de elimizden geleni yaptık. Sağolun varolun” dedi. 95 yaşında olduğunu hatırlatan Altuğ, “Bana nasıl genç kalıyorsun diye soruyorlar. Sizlerle her buluştuğumda beş yıl geriye gidiyorum” diye konuştu.

Ardından Beybaba Altay Altuğ, yanından hiç ayırmadığı mızıkası ile mini bir konser verdi. Altuğ’un çaldığı “Eski dostlar” ve “10. Yıl Marşı”na bütün salon eşlik etti.

Kaptan Altay Altuğ, 1952 yılında Yüksek Denizcilik Okulu güverte bölümünden mezun oldu.

Kaptan Altay Altuğ, 1972 yılında Aliağa Rafinerisinde ilk kılavuzluk şahıs firmasını kurarak 2 sene hizmet verdi. Daha sonra Türkiye Denizcilik İşletmelerine dönen Kaptan Altuğ, 1979 yılında Türkiye Denizcilik İşletmelerinden emekli oldu.

1984'de şahıs firması olarak özel kılavuzluk hizmete vermeye başladı. 1991 yılında Uzmar Uzmanlar Kılavuzluk ve Römrokörcülük Şirketini kurdu. İlk kendi römorkörlerini satın alarak römorkör hizmeti vermeye başlayan Kaptan Altay Altuğ, 1996'da filosuna kendi römorkörünü inşa etmeye başladı.

1925 doğumlu Kaptan Altay Altuğ, 94 yaşında olmasına rağmen, halen Uzmar Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Onursal Başkanlığını yapmaya devam ediyor. Kaptan Altay Altuğ'un güverte mezunu Kaptan Kaan Altuğ ve Gemi Makine İşletme Mühendisi Noyan Altuğ adında iki oğlu bulunuyor.

Vira Haber