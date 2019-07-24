Arkas, MARPORT’taki payını TIL’a devrediyor

Rekabet Kurumu’nda görüşe açılan İsviçre merkezli konteyner terminali işletmecisi TIL Holding (Terminal lnvestment Limited) , Arkas Grubu ile birlikte ortak kontrole sahip olduğu Marport’un dolaylı tek kontrolünü devralmak için başvuru yaptı.

22 Temmuz tarihli ‘devralma’ duyurusu Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlandı.

1996 yılında liman olarak Ambarlı Liman Kompleksi’nde hizmet vermeye başlayan ve 2001 yılında Arkas ve TIL ortaklığıyla kurulan Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 10 adet Ship to Shore Ganty Crane, 41 adet Rubber Tyred Gantry Crane, 92 Adet Liman içi aktarma aracı ve yedi adet rıhtıma sahip ve 530 bin metrekare alanda hizmet veriyor.

Vira Haber