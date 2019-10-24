Avrupa’nın en büyük yüzer santrali hizmette

Fransa'da kurulan 17 MW kapasiteli Avrupa’nın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali, elektrik üretmeye başladı.

Akuo Energy tarafından kurulan Avrupa’nın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali, Fransa’nın Piolenc şehrinde devreye alındı. 17 MW kapasiteli O’MEGA 1 Santrali, yaklaşık 10 bin kişiye elektrik sağlayacak. Santral ayrıca yılda 1.093 ton CO2 salınımının önüne geçilmesine de yardımcı olacak.

Fransa Çevre Bakanı olan Elisabeth Borne’nun da katıldığı törenle hizmete giren santralin Fransa’nın temiz enerjiye geçiş planlarında önemli bir yere sahip olacağı ifade ediliyor. Bakan Borne, yaptığı açıklamada “Ülkemiz için bir gurur kaynağı olan santralin açılışında yer almaktan çok mutluyum. Söz konusu yapı, Fransa’nın ilk Avrupa’nın ise en büyük yüzer santrali. Çok daha fazla yenilenebilir enerji ve sıfır yapay üretim” dedi.

47 bin panele ev sahipliği yapan santralin 4 binden fazla eve elektrik enerjisi sağlayacağı ve 10 bin insanın harcadığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan elde edeceği belirtiliyor.

Öte yandan Fransa, elektrik ihtiyacının %75’den fazlasını ülkedeki 58 nükleer enerji santralinden karşılıyor. Ülke, 2018 yılında yürürlüğe giren ekoloji yol haritasına göre 2050 yılına kadar nükleer enerjiye olan bağımlılığı minimuma indirmeye çalışacak.

Vira Haber