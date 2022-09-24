AVS Güz Dönemi Meslek İçi Eğitimlerine Başladı

Denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve yine sektörde farklı alanlara yatırım yapan AVS Kürsel Gemi Tedariği ve Yönetimi A.Ş. ekibinin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik planlanmış bir dizi eğitim programına bugün düzenledikleri organizasyonla başladı.

Aynı organizasyonda AVS ekibine özel hazırlanmış BM (Business Management) yazılımının da tanıtımı tüm çalışanlara yapıldı.

Grubun insan kaynakları süreçleri içinde yer alan en önemli konu başlıklarından bir tanesi olan eğitim planlamasını ait içeriklerin 2022-2023 yılı son çeyreğine ait konulardan ilki, “Denizcilik, Deniz Taşımacılığı ve Tedariğine Giriş” şeklinde oldu.

Sayın Harun Şişmanyazıcı ve Sayın Mehmet Haldun Tokay tarafından verilen eğitim, Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi’ndeki Fahrettin Küçükşahin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Grubun tüm departmanlarının katılımı ile icra edilen sunumda böyle bir konu başlığının seçilmesine yönelik olarak AVS Küresel Gemi Tedariği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülvahit Şimşek şunları söyledi: “ Denizcilik, dinamik, kendi kuralları ve teamülleri olan, bir o kadar da yakından takip edilmesi gereken sektörlerin başında gelmektedir. Kadromuz, yetişmiş ve genç arkadaşlarımızın güzel bir harmonisinden oluşmaktadır. Ne var ki, denizcilik eğitiminden gelen ya da denizden karaya geçmiş arkadaşlarımız kadar bu işe gönül vermiş olanlarla da çalışıyoruz. Diğer yandan özellikle son dönemde ekibimize yeni katılmış arkadaşlarımızın sayısı da bir hayli fazla oldu. Herkesi ortak bir paydada buluşturmak, gündemi yakından takip edebilmek adına böyle bir konu başlığını özellikle seçtik. Eğitim konusundaki hassasiyetiniz son derece açıktır. Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığını inanıyoruz”.

Eğitim sonrası grubun teknolojik gelişmeler, alt yapı iyileştirmeleri ve dijitalleşme alanında ortak projeler yürüttüğü 365 Teknoloji firmasının yöneticisi Doğukan Şimşek tarafından “AVS BM-Business Management” yazılımının sunumu yapıldı.

Geliştirilen bu yazılımla, grup içindeki tüm departmanların projelerini, takip ettikleri işlerini, bunlara yönelik zaman yönetimlerini, maliyetlendirmelerini, süreçlerini ve haberleşmelerini sağlamak amaçlanmakta.