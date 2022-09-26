Bosphorus Cup’ta Boğaz Yarışı Nefes Kesti

Yerli yabancı 900 yelkencinin yer aldığı yarışta yelkenliler, İstanbul Boğazı'nda kıyasıya bir rekabet yaşadı. Dolmabahçe'den start alan, Çırağan Sarayı önünde sona eren Bosphorus Cup’ın ikinci günündeki Boğaz Yarışı’ndan sonra sıralamada overall birinciliğine Coca Cola içecek Das - A35 yükseldi. İkinci sırada Jumbo-Farfara-Farr40, üçüncü sırada ise Arkas Blue Moon-Mat 1220 yer alıyor. 21. Bosphorus Cup'ın yeni şampiyonu, 25 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışla belli olacak.

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın Boğaz Yarışı ikinci gününde benzersiz görüntüler eşliğinde gerçekleşti. 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 21'inci kez düzenlenen Bosphorus Cup'ın ikinci gününde yelkenciler kıyasıya bir rekabet yaşadı. Dolmabahçe'den start alan, Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıran yelkenliler, Çırağan Sarayı önünde yarışı tamamladı. Boğaz Yarışı’ndan sonra sıralamada overall birinciliğine Coca Cola içecek Das - A35 yükseldi. İkinci sırada Jumbo-Farfara-Farr40, üçüncü sırada ise Arkas Blue Moon-Mat 1220 yer alıyor.

BTC2'de lider Zacapa A-35

""

Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Bopshorus Cup'ın ikinci gününde BTC2 sıralamasında liderlikte Zacapa - A35 yer aldı. İkinci sırada Goldphonu Jerapi - J80, üçüncü ise MG Rechare Yourself-Electron First 34.7 yer alıyor.

Caddebostan’da şampiyon belli olacak

Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı’nın ardından 21. Bosphorus Cup'ın yeni şampiyonu, Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışla belli olacak. Bosphorus Cup'ta dereceye giren takımlara Miles&Smiles'tan toplam 1 milyon Mil hediye edilecek. Boğaz Etabı'nda olduğu gibi Caddebostan Etabı da www.youtube.com/user/BosphorusCup adresinden canlı olarak takip edilebilecek.