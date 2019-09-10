AVS’den Londra’da tedarikçilerine davet

AVS’nin ev sahipliğinde Londra’da verilen davete birçok ülkeden tedarikçilerle sıcak ve keyifli bir gece yaşandı. Gelecek yatırımları ve iş imkanlarının da konuşulduğu gecede yeni ürünler de tanıtıldı.

Özel gündem olan AVS’nin pazarlama robotu SeaRobot’a ilişkin ilk sunumu 2018’de dinleyen konuklar o günden bu yana bir yılda ürünün geldiği son noktayı ve gelişmeleri hakkında bilgi aldılar.

AVS, IMPA London kapsamında gerçekleşen bu ve benzeri buluşmalarda hem dünya denizcilerini bir araya hedefine yaklaşıyor hem de her ülkede de ev sahipliği yapma imkanına sahip oluyor.

Dünyanın her yerinde hizmet kalitesinden ödün vermeden aynı hizmeti müşterilerine ulaştıran AVS, dünyanın her yerindeki tedarikçileriyle olmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Uzun zamandır Avrupa pazarında olan AVS, böylesi organizasyonları her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyor. Küresel bir marka haline gelen AVS, Türkiye’den çıkan bir firma olarak uluslararası platformlardaki önemli kuruluşlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Vira Haber