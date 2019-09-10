9 Eylül Kurtuluş Kupası’na Teos damgası

Teos Marina bünyesinde kurulmuş ve faaliyetlerini sürdüren Teos Yat ve Yelken Kulübü, 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde İzmir’in kurtuluş günü nedeniyle düzenlenen ve İzmir - Narlıdere parkurunda gerçekleşen 9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’na 14 optimist sporcusu ve 1 Laser sporcusu ile katıldı.

Yarışın “Optimist Junior” sınıfında Çağan Koç birinci, Derin Kuzey Başlığ üçüncü, Devin Özsöz dördüncü; “Kızlar” genel klasmanda Su Bayrak üçüncü; “Optimist Senior” sınıfında Göktuğ Öztuncel ikinci, Sarp Özen dördüncü; “Laser Radial” sınıfında Ömer Yankı Kuğu dördüncü olarak Teos Yat ve Yelken Kulübü’nü gururlandırdı.

Kurulduğu günden bu yana önemli başarılara imza atan sporcuları ile adını duyuran Teos Yat ve Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Başlığ ve Başkan Yardımcısı Burak Tahmas, “Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” dediler.

Vira Haber