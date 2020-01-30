Ayden Marine ve Yaltes’ten Askeri Proje İşbirliği

Geçtiğimiz senelerde mühendislik hesaplarında kullanılmak üzere stabilite yazılımı ve ticari gemiler için yükleme programı yazılımı geliştirip bu yazılımların hem ülkemizde hem dünya çapında satışını gerçekleştiren Ayden Marine, askeri projelerde kullanılacak stabilite yazılımları için Yaltes ile anlaştı.

Savaş yönetim sistemi, entegre platform yönetim sistemi, küçük deniz platformları için görev sistemi ve siber güvenlik alanlarında çalışmalarıyla dikkat çeken Yaltes, yürüttüğü AR-GE çalışmalarıyla da yeni teknolojilerin önünü açıyor.

İki firma arasında askeri gemilerdeki stabilite yazılımları için anlaşma imzalanarak ortak çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Ayden Marine Hakkında:

Gemi ve yat tasarımı, gemi inşa süreçleri yönetimi, gemilerde operasyonel yazılım desteği gibi pek çok alanda hizmet sunan Ayden Marine müşteri memnuniyetini önceleyen anlayışıyla uygulanabilir ve esnek çözümler sunmasıyla dikkat çekiyor. Hizmet ağını kurduğu ortaklıklarla güçlendirmeye devam eden Ayden Marine, sunduğu son teknoloji ürünlerin yanı sıra satış sonrası destekle de müşterilerilerinden takdir topluyor.

Yaltes Hakkında:

2002 yılında Hollandalı Thales Hoollanda firmasının iştiraki olarak kurulan Yaltes’in yüzde 60 hisseleri Thales International bünyesine geçti. Kuruluş amacı, genel olarak askeri alanda ve özellikle Deniz Kuvvetleri uygulamalarında, özgün teknolojiler geliştirmek, sistem entegrasyon çözümleri sunmak ve sistem yaşam çevrimi desteği sağlamak olan Yaltes’in hizmet sunduğu alanlar ise şöyle;

* Deniz Savaş Yönetim Sistemleri,

* Ağ Destekli Yetenek,

* Gemi Entegre Platform Kontrol ve İzleme Sistemleri,

* Entegre Köprüstü Sistemleri,

* Taktik Veri Linkleri,

* Atış Kontrol Sistemleri,

* Entegre Deniz/Sahil Gözetleme sistemleri,

* Liman/Anayurt Güvenliği Savunma Sistemleri.

Vira Haber