BSAMI 10. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

BSAMI (Black Sea Association of Maritime Institutions- Karadeniz Denizcilik Üniversiteleri Organizasyonu ) 10 Genel Kurul Toplantısı 22 Ocak 2020 tarihinde Piri Reis Üniversitesin ’de yapıldı. Toplantıya, BSAMI üyesi olan Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan denizcilik akademileri ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı ve temsilcisi katıldı. Toplantıda BSAMI üyesi bölge ülkelerinin denizcilik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projeler yapılması, diğer ülkelerin denizcilik kurumları ile yeni ilişkiler geliştirilerek etkinliğinin artırılması ve etki alanının genişletilmesi konuları görüşüldü. Ayrıca, BSAMI 2019 toplantısında alınan kararlar her ülke tarafından imzalanarak onaylandı ve bir sonraki toplantı için yol haritası oluşturuldu. Piri Reis tarafından ortaklığa alınması önerilen Türkiye, Romanya ve Gürcistan'dan 3 yeni üyenin BSAMI'ye katılımı da onaylandı. Çevresel Deniz Bölgeleri Birliği-Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR (Fransa) ile MoU imzalanması için prensip anlaşması sağlandı. Toplantıda tüm ülkelerin oy birliği ile BSAMI başkanlığı görevinin 2021 Ekim ayına kadar Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan başkanlığında yürütülmesine karar verildi.

Vira Haber