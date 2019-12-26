BAE, Pearl Harbor gemi onarım tersanesini kapattı
İngiliz şirketi BAE Systems ABD’deki Pearl Harbor Donanma Tersanesi'ndeki gemi tamir operasyonlarını 2021 yılına kadar sonlandıracak.
BAE, ABD Donanması "çok gemili çok seçenekli" sözleşmesi kapsamında kamuya ait Pearl Harbor Donanma Tersanesi'nin gemi tamir operasyonlarını bölgesini işletiyor. Bu kararın ardından ABD Deniz Kuvvetleri artık ticari gemi onarım işleri için sabit fiyatlı bir sözleşme modeline geçerek daha küçük şirketlerden daha fazla rekabet çekecek ve böylece proje maliyetlerinin aşılmasını önleyecek. Yeni düzenlemeye göre, küçük şirketler için daha küçük sözleşmeler yapılacak.
BAE hala 2021 başlarında muhrip USS Hopper’ın bakım ve onarım işlerini yapıyor.
BAE, İkinci Dünya Savaşı ile adı özdeşleşen Pearl Harbor Donanma Tersanesi Dry Dock 4'te faaliyet gösteriyor. BAE tarafından işletilen tersane Pearl Harbor Donanma Tersanesindeki en yenisi.
Vira Haber
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