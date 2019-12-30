Hayalet tekne içinde cesetler

Japonya’nın Sado Adası’nda Kuzey Kore’ye ait bir balıkçı teknesinin kalıntıları sahile vurdu. Yetkililer, teknede yapılan incelemede 5 cansız beden ile 2 kesilmiş kafa bulunduğunu açıkladı. Japon basını “Hayalet tekne” olarak adlandırılan balıkçı teknesinin Cuma gecesi sahile vurduğunu, Cumartesi günü sabah saatlerinde polisin olay yerine gelerek inceleme yaptığını açıkladı. Ahşap teknenin dışında Korece yazılar ile rakamlar olduğunu bildirdi.

İnsanlara ait kafaların diğer bedenlere ait olup olmadığının henüz tespit edilmediği belirtildi. Polis, teknenin enkazı içindeki cesetlerin iskelete dönüşmek üzere olduğunu, teknenin uzun bir süredir denizde olabileceğini ve bir ay içinde Sado Adası'nda ikinci kez ahşap bir teknenin kıyıya vurduğunu söyledi.

Vira Haber