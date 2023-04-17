BAE'den Suriye' Deniz Yoluyla 2 Bin Ton Yardım

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek amacıyla başlatılan "Yiğit Süvari 2 Operasyonu" kapsamında Suriye'ye bir yardım gemisi daha gönderildiği ifade edildi.

"Suriye halkının toparlanma süreci" için BAE Kızılayının gönderdiği yardım gemisinin Lazkiye Limanı'na ulaştığı aktarılan haberde, gıda, inşaat malzemesi ve diğer insani yardım malzemelerinden oluşan yardımların 2 bin 215 ton olduğu belirtildi.

BAE, 12 Mart'ta 1000 ton ve 2 Nisan'da 2 bin 200 ton yardım malzemesi taşıyan 2 geminin Lazkiye Limanı'na ulaştığı bilgisini paylaşmıştı.

BAE Savunma Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye 240 uçakla yardım malzemesi gönderildiğini duyurmuştu.

Vira Haber