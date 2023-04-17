Borusan Lojistik, Yeşil Lojistik Belgesi Aldı

Borusan’ın sürdürülebilirlik odak alanları olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarında kapsayıcı çalışmalar yürüten Borusan Grup şirketlerinden Borusan Lojistik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Lojistik Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Yeşil Lojistik Belgesi kapsamında Borusan Lojistik’in şirket içerisindeki belirlenen kriterlere uyumlu intermodal taşımaları, karbon emisyon azaltımı ve ağaçlandırma çalışmaları, Yönetim Sistemleri Belgeleri (ISO 14001 Çevre, ISO 50001 Enerji, ISO 14046 Su ayak izi, ISO 14064 Karbon ayak izi), Yenilenebilir Enerji Kullanım oranı ve Yıllık asgari %5 oranında yeşil paketleme faaliyetler denetlendi.

Attığı sürdürülebilir ve yenilikçi adımlar ile Türkiye’de lojistik sektörünün dijital dönüşümünü de üstlenen Borusan Lojistik, Yeşil Lojistik Belgesi ile teşvik, muafiyet, istisna ve kolaylıklardan da yararlanabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Borusan Lojistik Genel Müdürü Serdar Erçal “Borusan Lojistik olarak 2011 yılından beri sürdürülebilirlik projeleri yapıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde kullanılan fosil enerji tüketimi nedeni ile çevreye verilen zararı bertaraf etmek için ‘Biz Kafayı Yeşile Fena Taktık’ sloganı ile çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli adımlar attık. 2021 yılında SKD (Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) İş Dünyası Plastik Girişimine imzacı olan ilk lojistik firması olduk. Temiz bir geleceğin umudunu birlikte taşıyoruz. Sürdürülebilirliği bu denli merkezinde konumlandıran bir kurum olarak aldığımız Yeşil Lojistik Belgesi bizler için çok kıymetli. Yenilenebilir enerji kullanımından yeşil paketlemeye, emisyon azaltım ve ağaçlandırma çalışmalarımızdan karbon ve su ayak izi doğrulama sistemlerimize kadar sürdürülebilirlik konusunda geniş bir yelpazede projeler hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalarımıza devam edecek ve geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Vira Haber