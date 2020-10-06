Bakanlık Onay Verdi! İşlemlere Yakın Zamanda Başlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği değerlendirme neticesinde, Ayvalık Belediyesi’ne ait çekek yerinde, can, mal, yangın ve çevre güvenliğine yönelik önlemlerin alınması şartıyla 15 metrenin altındaki gemi ve su araçlarına kara sörveyi hizmeti verebileceği bildirildi.

İzmir-Çanakkale arasında bulunan teknelere hizmet veren olan şirket işgalci durumuna düşmüş ve daha önceki aylarda çekek yerinden tahliye edilmişti. Ayrıca işgalci firmanın Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan aldığı işletme belgesi de geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tahliye işleminin ardından denizcilik sektöründe aksamaların olmaması için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gerekli işlemleri hızlı bir şekilde tamamlayarak marina ve çekek yeri projesini kamuoyu ile paylaşacakları günün heyecanını, hemşehrileri adına bugünden yaşamaya başladığını söyledi.

Vira Haber