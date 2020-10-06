Eylül Ayında En Çok Elleçleme Hangi Limanda Yapıldı

Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin, 5 milyon 312 bin 201 tonunu (%83,7’sini) dış ticaret yükleri, 938 bin 358 tonunu (%14,8’ini) kabotaj yükleri ve 95 bin 303 tonunu ise (%1,5’ini) transit yükler oluşturuyor.

KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE

Kocaeli Liman Başkanlığını 5 milyon 958 bin 92 ton ile Aliağa Liman Başkanlığı ve 5 milyon 704 bin 52 ton ile Botaş Liman Başkanlığı takip etti. 2020 Eylül ayında 38 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 35 milyon 863 bin 854 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün %84,3’ünü oluşturuyor.

Vira Haber