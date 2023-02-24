Bangladeş 69 Rus Gemisine Giriş Yasağı Getirmesinin İlişkilere Zarar Vermeyeceği Görüşünde

Bangladeş Dışişleri Bakanlığının haftalık yazılı açıklamasında, hükümetin ABD ve AB yaptırımlarına katılarak Rus gemilerine yasak getirmesine ve yasak üzerine Rusya’nın Bangladeş’in Moskova Büyükelçisini Dışişlerine çağırmasına değinildi.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seheli Sabrin yaptığı basın açıklamasında, 69 Rus gemisine Bangladeş limanlarına giriş yasağı getirmenin iki ülkenin "uzun süreli" ilişkilerini etkilemeyeceğini ileri sürdü.

Bangladeş Kurtuluş Savaşı'nda Rusya’nın oynadığı rolün "unutulamaz" olduğunu kaydeden Sabrin, iki ülkenin birçok alanda birlikte çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Sabrin, gemilerin yasaklanması ve büyükelçilerinin Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına yönelik olarak, "tek bir meselenin iki ülkenin mevcut dostane ilişkilerini kötü yönde etkileyeceğini" düşünmediklerini söyledi.

Sabrin, ABD ile ticaret hacminin ülkenin toplam ihracatının ve ticaretinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturduğunu ve gemilere yaptırım uygulama kararının Bangladeş’in ticari çıkarları gözetilerek alındığını kaydetti.

Bunun yanı sıra Sabrin, Hindistan’da da gemilerin limanlara yanaşmasına izin verilmediğini sözlerine ekledi.

Bangladeş’in ABD yaptırımları ile uyumlu olarak 69 Rus gemisinin limanlarına girişini yasaklaması üzerine Rusya, 21 Şubat’ta Bangladeş’in Moskova Büyükelçisi Kamrul Ahsan’ı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.