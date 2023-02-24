GSD Denizcilik, Hollanda'da yeni bir şirket kuruyor

GSD Denizcilik Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Hollanda’da 12 milyon USD sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

KAP Açıklaması şöyle:

Şirketimizin 22.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olarak Hollanda’da yeni bir şirket kurulması ve kurulacak bu şirkete 12 Milyon USD sermaye ile iştirak edilmesi konusunda, hukuki ve mali konularda danışmanlık ve hizmet alımı da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemleri yürütmek üzere Genel Müdür Eyup Murat Gezgin’in yetkilendirilmesine;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33’üncü maddesi gereğince en son kamuya açıklanan 25.03.2022 Tarihli Denetim Komitesi Raporunda yer alan, bağlı ortaklığımız Nehir Maritime Limited’in devam etmekte olan gemi yatırımına Hollanda’da kurulacak şirket tarafından kaynak sağlanmasına;

Sağlanan bu kaynakla ilgili olarak, Japon Imabari tersanesinde inşa edilmekte olan 37.800 Ton taşıma kapasiteli, yaklaşık 25 Milyon USD değerindeki geminin Ağustos 2023’de teslim alınmasını takiben, sermaye artırımından elde edilen 97.778.414,45 TL tutarındaki fonun getirisiyle birlikte tamamının kullanımına ilişkin Denetim Komitesi Raporu’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına; karar verilmiştir.