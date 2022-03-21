Bangladeş'te Yük Gemisi Yolcu Teknesine Çarptı! Dört Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te bir kez daha feci bir tekne kazası meydana geldi. Yük gemisi, yolcu teknesine çarptı. Tekne kısa sürede suya gömüldü. Dört kişi hayatını kaybetti.

Nehir yolculuğu kabusa döndü. Yük gemisi, yolcu teknesine çarptı. Dört kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Görüntünün adresi Bangladeş. Shitalakhsya Nehri'nde tekneyle yolculuk edenler, telefon kameraları ile kazayı kayda aldı.

Dev yük gemisi, içinde yaklaşık 50 kişi bulunan küçük yolcu teknesine çarptı. Gemi, tekneyi bir süre sürükledi.

Bazı yolcular suya atlayarak kurtulmaya çalıştı. Tekne kısa süre sonra suya gömüldü.

İlk belirlemelere göre kazada bir kişi hayatını kaybetti. Yolcuların büyük bölümü karaya çıkmayı başardı. Kaybolan yolcuları arama çalışmaları sürüyor.

Bangladeş'te her yıl yüzlerce insan tekne kazalarında ölüyor.