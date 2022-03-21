Çin'de 133 Yolcu Taşıyan Uçak Düştü

Çin'de 133 yolcusu bulunan Eastern Havayollarına ait Uçak, ülkenin Guangxi eyaletinde düştü.

Çin'in Kunming kentinden Guangzhou'ya uçan Boeing 737 tipi yolcu uçağında 133 kişi bulunuyordu.

Çin devlet televizyonu uçağın düştüğü dağlık alanda geniş bir yangın çıktığını duyurdu. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir bilgi yok.

Kazaya neyin neden olduğu henüz bilinmezken çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.