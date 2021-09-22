BEDEMED'den Armatörler Birliği'ne ziyaret
BEDEMED, 26 Ağustos tarihinde Genel Kurulu'nu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirleyen Türk Armatörler Birliği'ni ziyaret etti.
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Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği (BEDEMED), geçtiğimiz 26 Ağustos tarihinde Genel Kurulu'nu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirleyen Türk Armatörler Birliği'ni ziyaret etti.
BEDEMED Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Özsoy, BEDEMED Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni Şahin ve Kaptan Cihat Yavuz Güzel gerçekleştirdiği ziyarette Armatörler Birliği başkanlığına seçilen Cihan Ergenç'i tebrik etti.
Grup ziyaretinde Dünya denizcilik sektörünün yaşadığı değişim ve Türk denizcilik sektörünün güncel konuları ele alındı.
Vira Haber
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