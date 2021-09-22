Kenya'da tekne alabora oldu: 2 ölü
Kenya'da Viktorya Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.
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The Star gazetesinin haberine göre, Homa Bay kentinin 500 metre açığında 16 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu.
Kaza sonrası 6 kişi kurtarıldı, bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.
Ekiplerin 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, teknenin şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle devrildiği aktarıldı.
Teknenin, yolcuların yanı sıra kereste ve çimento gibi malzemeler taşıdığı belirtildi.
Vira Haber
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