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Kenya'da tekne alabora oldu: 2 ölü

Kenya'da tekne alabora oldu: 2 ölü

Kenya'da Viktorya Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.

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The Star gazetesinin haberine göre, Homa Bay kentinin 500 metre açığında 16 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu.

Kaza sonrası 6 kişi kurtarıldı, bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

Ekiplerin 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, teknenin şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle devrildiği aktarıldı.

Teknenin, yolcuların yanı sıra kereste ve çimento gibi malzemeler taşıdığı belirtildi.

Vira Haber

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