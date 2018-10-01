Benzersiz üç lüks motoryat denize indi!

Birbirinden farklı amaçlara hizmet etmek üzere tasarlanan üç motoryat, son teknoloji donanımları, eşsiz kaliteleri ve uyumlu tasarımlarıyla göz kamaştırıyor. X40 serisi Türk yat sanayi için bir gurur tablosu oluştururken; sunduğu imkânlar ve yüksek kaliteli donatısıyla dünyada ilk ve tek olan X40 Lander özellikle büyük dikkat çekiyor.

Dünya standatlarında, üstün kaliteli ve şık yatlar tasarlamasını sağlayan vizyonunu teknoloji, gelenek ve kaliteli işçilikle birleştiren Su Marine, yıllardır kişiye özel seçkin lüks yat tasarımlarını hayata geçiriyor. Bugüne kadar Roxane, In Love, Darwin, Laniakea gibi yatları denizlerle buluşturan Su Marine, birkaç yıl önce ise ABD’li Reliant Yachts firması ile iş birliğine imza attı ve firmanın dünya çapındaki tek üreticisi oldu.



Avrupa’da ve ABD’de bugün artık bulunmayan bir yaklaşımla yat üretimi yapan Su Marine’nin genç ekibi, Reliant Yachts için X40 serisinin üretimini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyor. Su Marine’nin kurucuları Ahmet Kesgin, Ronald Grünberg, Timothy Grünberg ve Göksen Körezlioğlu; X40 serisi ile ülkemizde dünya standartlarının üstünde kaliteye, şıklığa ve performansa sahip yatlar yapıldığını bir kez daha gözler önüne sererken, yurt dışındaki markalara gösterilen ilginin ülkemize yöneltilmesini arzu ettiklerini dile getiriyorlar.

İtalya’da inşa edilmekte olan bir mega yat için Reliant Yachts’tan talep edilen üç adet destek yatından oluşan seri, her biri özenle seçilen aksesuarları, armatürleri ve donanımıyla göz kamaştırıyor. Profil görünümleri ve renkleri, inşa halindeki mega yat ile aynı olan X40 Lander, X40 Express ve X40 Limousine, mega yatın içine yerleşecek şekilde ve farklı amaçlara hizmet etmek üzere tasarlandı. Serinin mühendisliğini ve teknik tasarımını, Türkiye’nin saygın tasarımcılarından, gemi inşa mühendisi Tanju Kalaycıoğlu üstlendi.

Fonksiyon açısından benzerleri bulunsa da, sunduğu imkânlar ve yüksek kaliteli donatısıyla dünyada ilk ve şimdilik tek olan X40 Lander, öncelikle kıyıya ve kıyıdan yata, SUV tipi bir araç da dahil olmak üzere erzak ve eşya taşımak için lüks bir tekne olarak tasarlandı. Üzerinde araç olmadığında ise teknenin yanındaki kapaklar açılarak zemin genişliyor ve bir parti alanı oluşuyor ya da teknenin zemininden bir masa yükselerek yaklaşık 14 kişilik bir yemek alanı ortaya çıkıyor. Teknenin su altı ve güverte aydınlatmaları gece ortamında çok hoş bir atmosfer yaratırken mükemmel müzik sistemi, ikramları sıcak tutacak benmari servis hazırlık alanı, bulaşık makinası gibi detaylar da Lander’ın benzersizliğine katkı sağlıyor.

40 knot’ın üzerinde süratlere çıkabilen, yüksek donanımlı, tek kamaralı lüks sürat teknesi X40 Express, gerek konforu gerekse müzik eğlence sistemiyle benzerlerinden ayrılıyor. Klasik Venedik su taksisinin güzelliğini ve işlevselliğini paylaşan, orta bölümde misafirlerin rahatça oturabileceği geniş koltukları bulunan salonuyla X40 Limousine, gövde tasarımı ve stabilitesi sayesinde farklı deniz koşullarıyla başa çıkabilen kendine özgü bir tasarım.

Vira Haber