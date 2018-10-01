İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin sağlık sponsoru olduğu, Türkiye’nin en prestijli yarışlarından Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bu yıl 17. kez dünyanın eşsiz noktalarından biri olan İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirildi. 29-30 Eylül tarihlerinde İstanbullulara Boğaz’da rengarenk bir yelken şöleni yaşatan, yelken yarışını organizasyonun sağlık sponsoru İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin Cheese Sailing takımı kazandı. Boğazın eşsiz görüntüsü eşliğinde 2 gün boyunca gerçekleştirilen, Türkiye’nin en prestijli yarışları arasında yer alan Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın şampiyonları belli oldu. 29 – 30 Eylül tarihleri arasında Boğazın rengarenk yelkenlilerin süslediği Bosphorus Cup’ı organizasyonun sağlık sponsoru İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin Levent Peynirci dümenciliğindeki Cheese Sailing takımı kazandı. İstanbulluların 2 gün boyunca sahile akın ettiği, fotoğraflar çektiği yelken yarışı ile dünya yelkencileri de gözünü İstanbul Boğazı’na çevirdi.

IRC 0. Sınıf kategorisinde yarışmaya katılan şampiyon İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin Cheese Sailing takımı, 2004 yılında Orhan Gorbon'un önerisi ile dünyaca ünlü Türk Tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan Turkcell Platinum Bosphorus Cup Kupası’nın sahibi oldu. Gümüş ve kristal malzemelerden yapılmış olan, döner trofe şeklindeki bu özel kupa, Setur Kalamış Marina’da gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin Cheese Sailing takımına verildi.

İstanbul Boğazı’nda yelken şöleni yaşandı

Avustralya'dan Kanada'ya, İspanya’da, Rusya'ya kadar yaklaşık 10 ülkeden 80 tekne ve 800 yelkencinin yarıştığı Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2018’’in ilk günü Boğaz yarışı gerçekleştirildi. Yarışın ilk günü Boğaz’a Dolmabahçe üzerinden giriş yapan, Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı’nın ve ardından Çırağan Sarayı’nın önünden geçen yelkenliler, Anadolu Hisarı şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdiler. Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın ikinci ve son günü ise yelkenliler Caddebostan sahilinde şamandıra yarışları gerçekleştirdiler.

İstanbul Cerrahi “Cheese Sailing” ile yarıştı

Yelken sporunda Türkiye'nin en prestijli yarışlarından biri olan “Turkcell Platinum Bosphorus Cup”ta sağlık ve ödül töreni sponsoru olarak yer alan İstanbul Cerrahi Hastanesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmaya devam etti. İstanbul Cerrahi – Cheese Sailing isimli takımla turnuvada yer aldı., IRC – 0 kategorisinde yarışan İstanbul Cerrahi Hastanesi yarışı 1’inci olarak tamamladı. İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO’su Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan’ın da yarışmacı olarak yer aldığı İstanbul Cerrahi – Cheese Sailing, Overall kupasını da almayı hak kazandı.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup sonuçları:

Destek Sınıfı

1. Tarkan Akdoğan dümenciliğinde Mikro Yazılım Cenoa Takımı

2. Umut Yolaz dümenciliğinde- Fashion Renkli Kampüs Takımı

3. Çağdaş Artu dümenciliğinde- Messe Frankfurt Takımı

IRC- 4. Sınıf

1. Barış Koncagül dümenciliğinde Shell Alize Takımı

2. Valentin Nikolov dümenciliğinde Wasabi Takımı

3. Hüseyin Akça dümenciliğinde Yapı Kredi Alize Zig Zag Takımı

IRC-3. Sınıf

1. Sinan Sümer dümenciliğinde Columbia Alize Keyfim 3,5 Takımı

2. Erhan Karaca dümenciliğinde Borusan Jr. Alto Takımı

3. Berk Gürpınar dümenciliğinde Sek Alize Takımı

IRC- 2. Sınıf

1. Onur Bilgen dümenciliğinde Logo takımı

2. Melis Baykan dümenciliğinde Turkcell Alize Takımı

3. Genco Sindel dümenciliğinde Uniq2go Hangover Takımı

IRC- 1. Sınıf

1. İzzet Göçmenoğlu dümenciliğinde Mad X Takımı

2. Selim Kakış dümenciliğinde Define JR Takımı

3. Veli Murat Açıkalın dümenciliğinde MSI Takımı /AG

IRC- 0. Sınıf

1. Levent Peynirci dümenciliğinde İstanbul Cerrahi Cheese Sailing

2. Hasan Utku Çetiner dümenciliğinde Shak Shuka Takımı

3. Kamil Orhan Tüker dümenciliğinde Çılgın Sigma Takımı

OVERALL ŞAMPİYONU

Levent Peynirci dümenciliğinde İstanbul Cerrahi Cheese Sailing oldu.

Vira Haber